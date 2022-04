Rally & Co vola con la coppia Bertinotti-Rondi, grande rientro con vittoria

Grande risultato per la scuderia Rally & Co in quel di Settimo Torinese in occasione del Rally Team 971 nel quale i portacolori arrivati in fondo nel rally storico hanno consentito di agguantare la vittoria nella coppa scuderie.

Vittoria assoluta nella gara storica per Marco Bertinotti e Andrea Rondi alla prima uscita nel 2022, a bordo della consueta Porsche bianca e gialla non hanno lasciato spazio a nessun avversario vincendo con autorevolezza tutte le 8 prove speciali in programma, un rientro per i campioni italiani 2021 che non poteva essere migliore.

Settima posizione assoluta e vittoria in classe 2000 nel terzo raggruppamento per Pier Luigi Porta e Giuliano Santi sulla Ford Escort rs 2000, una gara la loro con qualche problema alla vettura risolto verso il finale di gara, seguiti in 16° posizione da Stefano Zublena e Luca Zerbetto sulla Fiat 127 gruppo 2 secondi nella classe 1150 mentre sulla PS 2 ritirati a causa di una innocua uscita di strada Luca Ferrero e Paolo Ferraris su Ford Sierra.

Note positive anche nella gara moderna nella quale la coppa femminile è stata vinta da Nicky Crétier e Cristina Cottier arrivate al traguardo in 44° posizione assoluta su Renault Clio rally 5, mentre 46° assoluti e vincitori di classe rs 1.6 sono arrivati Massimiliano Di Martino e Denise Bolletta su Citroen C2.