Tensioni tra No Green Pass e Polizia, piazza del Comune sgomberata in attesa di Draghi

Tensioni in via Palazzo di Città a Torino tra la polizia e i no Green Pass, in attesa dell'arrivo del Premier Mario Draghi a Torino. Questo pomeriggio alle 15 il Presidente del Consiglio sarà in Sala Rossa per sottoscrivere con il sindaco Stefano Lo Russo il “Patto per Torino”, i fondi straordinari messi a disposizione dal Governo nazionale per quelle città fortemente indebitate.

I contrari al lasciapassare verde si sono dati appuntamento questa mattina davanti al Comune, da dove la Questura li ha fatti sgomberare intorno all'ora di pranzo, facendoli indietreggiare in via Palazzo di Città. Il cordone delle forze dell'ordine impedisce l'accesso alla piazza di Palazzo Civico, che ora è stata di fatto blindata. Dai manifestanti partono fumogeni e cori di insulti all'indirizzo del Premier. Parole che hanno presto lasciato spazio a nuovi episodi di tensione, quando la polizia ha imposto ulteriormente ai manifestanti di indietreggiare.

Dai no green pass sono partiti lanci di uova, bottiglie di birra e addirittura un petardo che ha rimbombato sotto il colonnato facendo partire anche un allarme antifurto.