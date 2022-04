Draghi contestato dai No Green Pass a Torino: “‘Non ti vogliamo”. Tensione con la polizia

"Draghi, Torino non ti vuole". Tensione in piazza Palazzo di Città, dove un centinaio di manifestanti No Green Pass si sono ritrovati sotto il Comune per contestare il premier, atteso oggi alle 15 per la forma del Patto per Torino.

Le forze dell’ordine hanno tentato di respingere i manifestanti che erano riusciti a entrare in piazza. Momenti di tensione, ma nessuna carica. La piazza è comunque blindata, con chiusure su via Garibaldi, via Milano e via Palazzo di Città. I manifestanti non hanno alcuna intenzione di abbandonare la loro posizione.