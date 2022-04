Rally, la scuderia Rally & Co. si afferma a livello nazionale

Doppio appuntamento off road per i piloti della scuderia Rally & Co. lo scorso weekend impegnati su due fronti; sulla pista di Malpensa è andato in scena l'undicesimo trofeo FIF "Il Ciglione", primo appuntamento di campionato italiano velocità fuoristrada.

Vittoria in formula classic davanti a 4 avversari per Paolo Gazzetta affiancato da Francesco Foglia sulla consueta Suzuki Vitara mentre papà Alberto (Gazzetta) navigato da Denis Cortese sulla Ford Fiesta proto agguanta la seconda posizione di gruppo B e l'ottava assoluta seguito di una casella (9° assoluti e terzi di gruppo B) da Manuel Tosetto e Roberta Seguini a bordo della loro jeep renegade proto. Ritiro a causa di un problema al motore per gli esordienti (in questa specialità) Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza su jeep proto gruppo B.



Nella prima gara di campionato italiano velocità su terra schiacciante vittoria assoluta per il lessonese Davide Negri che a San Polo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia nella categoria di vertice superbuggy gr. 5 (preparato da Marco Bonfa e Luca Vigna), si aggiudica la finale confermando la grande sensibilità di guida che da sempre contraddistingue il driver biellese.