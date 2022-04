Open-Day STIHL: Da Borra Giardinaggio svelati i nuovi modelli

Una giornata di presentazione e di prove tecniche quella di sabato 26 marzo da Borra Giardinaggio, a Valdengo, in cui è stata svelata la nuova linea a batteria targata STIHL.

Sono state infatti presentate e testate dal tecnico qualificato STIHL le nuove macchine della linea professionale a batteria, tra cui motoseghe, tagliaerba, tagliasiepi, robot e molto altro.

La nuova linea è stata realizzata pensando alla cura delle aree verdi più complesse, che pongono l’uomo e la macchina di fronte a varie sfide; con i nuovi prodotti a batteria, STIHL offre la risposta più adatta in termini di potenza, comfort, versatilità e autonomia. Che si tratti di un utilizzo privato o professionale, con i prodotti STIHL a batteria si potrà sempre contare su prestazioni e affidabilità.

Sono stati presentati prodotti con Sistema a batteria AS (per eseguire in comodità i più disparati lavori in giardino), Sistema a batteria AK (per gestire senza problemi i progetti più ambiziosi), Sistema a batteria AI (per eseguire piccoli lavori in giardino con la giusta potenza) e Sistema a batteria AP (per gestire con successo gli impieghi professionali).

Borra Giardinaggio si trova a Valdengo (BI), in via Cristoforo Colombo 102.

Per maggiori informazioni: Tel. 015 882202 - www.borra-giardinaggio.it

http://www.borra-giardinaggio.it