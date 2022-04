Prima parte del convegno “Non per sesso per amore”, organizzato dall'Associazione Insieme è...di più, VIDEO

Prima parte del convegno “Non per sesso per amore”, organizzato dall'Associazione Insieme è...di più

L'11 marzo l'auditorium di Città Studi ha ospitato il convegno “Non per sesso per amore”, il convegno organizzato dall'Associazione Insieme è...di più. A prendere la parola per primo è stato l'avvocato Nicoletta Solivo, che durante il suo intervento ha spiegato ai ragazzi il perchè di questa iniziativa e l'importanza della figura femminile nella società odierna.

“Il vantaggio della vostra generazione – ha esordito – è che rispetto alla nostra nel rapporto con gli adulti voi siete un pochino più preparati, voi avete più coraggio e questo deve servirvi a rivolgervi a noi per chiederci informazioni senza vergogna. A molti noi di noi era impedito chiedere e questo ci ha portato a fare degli errori che voi potete evitare. Questo convegno ha proprio lo scopo di dirvi non c'è nulla di male in quello che sentite, non c'è nulla di male in quello che provate, e ci sono degli strumenti per approfondire tutti questi aspetti”.