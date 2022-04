“Non per sesso per amore”, il convegno organizzato dall'Associazione Insieme è...di più, seconda parte, VIDEO

La seconda parte del convegno “Non per sesso per amore”, organizzato dall'Associazione Insieme è...di più, è una “Chiacchierata semiseria sul sesso” con l'ostetrica Elisa Franco.

In particolare, l'ostetrica spiega ai ragazzi come sia importante la comunicazione e come questa avvenga anche attraverso i gesti. Tra i temi affrontati anche quello del rapporto tra i giovani attraverso il web. “Noi non siamo in grado di riconoscere se siamo in una situazione di pericolo davanti allo schermo – afferma Elisa Franco - . Una mia foto pubblicata sul web non mi appartiene più”.