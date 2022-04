Delegazione FAI di Biella in gita a Cuneo

Non si fermano le attività della Delegazione FAI di Biella. Dopo il successo delle Giornate FAI di Primavera del 26 e 27 marzo scorsi, con oltre 1700 presenze registrate presso gli 8 siti aperti per l’occasione, un gruppo di quasi 50 persone tra iscritti e simpatizzanti, ha partecipato domenica 3 aprile alla gita che si è tenuta a Cuneo, con la visita alla storica Abbazia di Staffarda in mattinata, il pranzo presso la rinomata Birreria Baladin, per concludere nel pomeriggio con un giro del centro storico accompagnati dal capo della Delegazione di Cuneo Roberto Audisio.

Le gite di delegazione, infatti, oltre a offrire, non solo agli iscritti ma a chiunque lo desideri, l’esperienza delle bellezze del territorio, costituiscono un momento di ritrovo e collaborazione con le altre Delegazioni FAI presenti in Italia.

Il capo delegazione di Biella Davide Furfaro ringrazia soddisfatto la Delegazione di Cuneo per la preziosa ospitalità, tutti i partecipanti e anche coloro che, in lista d’attesa, non hanno potuto prendere parte a quest’iniziativa, rassicurando che saranno i primi a essere contattati per le prossime iniziative in programma, che possono essere seguite sulla pagina Instagram di Delegazione (@faidelegazionebiella) e tramite la newsletter (per iscriversi contattare la delegazione alla e-mail biella@delegazionefai.fondoambiente.it).