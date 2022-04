Con la prosecuzione del conflitto in Ucraina proseguono anche le iniziative rivolte alle vittime e a tutti quelli coinvolti in prima persona nella guerra in corso. Alle ore 21 di venerdì 8 aprile la cittadinanza è invitata davanti al Battistero di Biella per un momento di comunione. La proposta è quella di raccogliersi insieme per pregare per la pace e, chiunque volesse unirsi, potrà portare con sé un piccolo lumino.