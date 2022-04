Dal Nord Ovest - Ciclista perde la vita picchiando la testa al suolo

Tragedia attorno alle 12.30 di oggi, martedì 5 aprile, a Nichelino. In via Torino, quasi all'angolo con via Garibaldi, lo scontro tra una vettura e una bici è stato fatale ad un uomo attorno ai 75 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, con la bici ha cercato di scansare l'auto che stava uscendo dal parcheggio ma così facendo ha perso il controllo del mezzo, candendo e picchiando violentemente il capo al suolo. Inutili i soccorsi, con l'ambulanza del 118 arrivata prontamente sul posto: per l'uomo non vi è stato nulla da fare.

Via Torino è stata chiusa al traffico per parecchi minuti dalla Polizia locale di Nichelino, intervenuta per i rilievi del caso, con l'autobus della linea 35 rimasto a lungo fermo a pochi metri dal punto dell'incidente.