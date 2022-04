Urla contro la madre, l'amico la difende e si becca un pugno in faccia: arrestato

Si frappone tra la madre e l'amico per difendere la donna. Ma viene colpito in pieno volto da un pugno che gli procura la rottura di due denti e il ricovero in ospedale con una prognosi di diverse settimane.

L'episodio di violenza domestica, avvenuto nei giorni scorsi nell'hinterland del capoluogo biellese, ha avuto come protagonista un 40enne, già noto alle forze dell'ordine, poi arrestato dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Biella.

Stando alle ricostruzioni di rito, l'uomo avrebbe cominciato a discutere animatamente con la madre all'interno della propria abitazione. In casa era presente anche un suo conoscente coetaneo, che sarebbe intervenuto mettendosi in mezzo ai due, intimandogli di non urlare contro la madre e di calmarsi. Il tentativo, però, sarebbe risultato vano: avrebbe, infatti, rimediato un violento cazzotto in pieno volto che gli avrebbe procurato alcune ferite.

Nel frattempo, la donna aveva già avvertito i militari dell'Arma che, giunti sul posto, hanno arrestato e condotto il figlio al carcere di via dei Tigli. La successiva udienza di convalida ha poi confermato la misura cautelare in prigione.