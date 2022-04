Scontro auto-motorino a Gaglianico, un ragazzo finisce in ospedale (foto di D'Agostino per newsbiella.it)

Un giovane è stato trasportato in Pronto Soccorso per accertamenti, dopo esser rimasto coinvolto in un sinistro stradale a Gaglianico. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 5 aprile. A rimanere coinvolta anche un'auto. Sul posto gli agenti di Polizia locale per i rilievi del caso che determineranno la dinamica esatta dell'accaduto.