Mongrando, perde il controllo della moto e finisce contro un muro: giovane finisce in Pronto Soccorso

Un ragazzo di circa 23 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente autonomo a Mongrando. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane stava provando la propria moto all'interno di un cortile privato quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito contro un muro. Il fatto è avvenuto intorno alle 19 di oggi, 5 aprile.

Nell'impatto la moto l'avrebbe travolto completamente. Sul posto si è portato velocemente il personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasportarlo con urgenza al Pronto Soccorso di Biella. Nell'impatto avrebbe riportato diverse fratture in varie parti del corpo. Sono in corso accertamenti per valutare il trasferimento al Cto di Torino o all'ospedale di Novara, in codice rosso, per le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica dell'accaduto.