Lutto a Biella per la morte di Claudio Giovannelli, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 90 anni. Conosciutissimo in città, è stato per diverso tempo lo storico presidente del quartiere San Paolo.

Apprezzato per le sue qualità morali e professionali, era molto attivo nel comitato di quartiere tanto da realizzare diverse iniziative. I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, avranno luogo alle 15 di oggi, 5 aprile, partendo dalla chiesa parrocchiale di San Paolo.