Incidente a Tollegno, ferito motociclista ad un ginocchio

Prognosi di circa 6 giorni per il centauro rimasto coinvolto in un sinistro stradale a Tollegno. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 4 aprile. Per cause da accertare un'auto condotta da un 39enne e una moto si sono scontrate: ad avere la peggio proprio il motociclista di 52 anni, assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in Pronto Soccorso per le cure del caso. Nell'impatto avrebbe riportato alcune contusioni al ginocchio. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.