Auto esce dal parcheggio ma urta una donna: ferita a braccio e gamba

Una donna di 65 anni è finita all'ospedale dopo esser stata investita da una macchina. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 4 aprile, a Occhieppo Inferiore. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto non si sarebbe accorta della passante e l'avrebbe urtata mentre stava uscendo da un parcheggio.

L'impatto è stato particolarmente intenso tanto che la donna è caduta a terra e avrebbe riportato alcune contusioni al braccio e ad una gamba. In seguito, è stata trasportata in Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito dal personale del 118. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.