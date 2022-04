Sandigliano: adottata la variante al piano regolatore generale

L'Amministrazione comunale di Sandigliano ha adottato la variante al piano regolatore generale tanto attesa. A darne notizia è il vice sindaco Giovanni Ghiazza che illustra i contenuti e delinea i tempi necessari per l’approvazione definitiva.

“Si tratta di un documento molto importante che ci dà la possibilità di aggiornare il tessuto urbanistico comunale sulla base dell’evoluzione del territorio, prendendo in considerazione, le mutate necessità dei cittadini e degli operatori socio-economici” afferma il vice sindaco. L'attuale piano regolatore risale alla variante strutturale approvata con Decreto dalla Giunta Regionale il 31/12/2011. “Da allora il contesto economico e sociale è mutato radicalmente per cui è stato necessario provvedere ad un adeguamento dello strumento urbanistico” prosegue Ghiazza. “Sono state pertanto prese in considerazione le istanze presentate dai cittadini e dalle ditte che hanno chiesto negli anni di mutare la destinazione urbanistica dei propri immobili, in funzione delle effettive necessità. Abbiamo quindi incaricato il nostro urbanista - continua il vicesindaco - di redarre una variante non sostanziale ai sensi dell’art.17 comma 5 L.R. 56/77 che si può adottare nei casi in oggetto e approvare con un iter semplificato più veloce, che non prevede il coinvolgimento della Regione Piemonte.”

In effetti i nuovi inserimenti non devono incrementare oltre il 6% le superfici territoriali delle attività produttive, direzionali, turistico e ricettive del nostro comune e non devono aumentare la capacità insediativa generale. “In tal senso abbiamo registrato una diminuzione delle aree produttive a causa della contingente crisi economica che ha costretto i proprietari di detti terreni a richiederne lo stralcio, non vedendo concrete possibilità di edificazione. Per fortuna a fronte di queste numerose richieste abbiamo anche inserito una nuova area edificabile di notevole superficie, per l’ampliamento di un insediamento industriale che è presente nel nostro comune da diversi anni. In questo modo si darà loro la possibilità di sviluppare l’attività e di garantire anche livelli occupazionali ottimali. Anche per le attività turistico ricettive, concentrate nel territorio comunale, si è cercato di rimodulare gli azzonamenti del piano in modo da soddisfarne i singoli programmi di sviluppo. La nota dolente arriva poi dagli insediamenti residenziali, dove molti cittadini hanno chiesto di riportare in area agricola il proprio terreno che precedentemente aveva destinazione edificabile. Sicuramente la crisi del settore edilizio, soprattutto nelle nuove costruzioni con normative sempre più stringenti e costi di costruzione molto elevati, hanno influito su tali richieste, considerando anche il peso dell’imposizione fiscale che comunque grava sui terreni edificabili. Lo stralcio di queste aree ha comunque consentito di prendere in considerazione altri modesti inserimenti residenziali, finalizzati per lo più a soddisfare esigenze abitative personali e di carattere famigliare. E’ poi opportuno precisare che per il futuro sarà sempre più difficile inserire nuove aree edificabili - continua Ghiazza-, gli strumenti urbanistici dovranno recepire le tendenze e le indicazione delle normative nazionali e regionali che si sono orientate verso il divieto di consumo del suolo, avantaggio del recupero edilizio che già attualmente e preponderante, grazie alle agevolazioni fiscali attualmente vigenti. La variante è stata adottata dal consiglio comunale nella seduta del 30/03/2022,” conclude il vicesindaco Giovanni Ghiazza, “ora sarà pubblicata in modo che ogni cittadino possa visionarla e proporre osservazioni nei quindici giorni successivi al termine della pubblicazione. Nel contempo sarà mandata al settore urbanistico della Provincia di Biella e all’Arpa per i necessari pareri di competenza, infine il piano tornerà in consiglio comunale per l'approvazione definitiva. Ci auguriamo che gli entri preposti siano celeri e quindi che nell’arco di sessanta/ottanta giorni dalla data di ricevimento del piano, si possano espletare le ultime procedure necessarie, affinché la variante al piano regolatore diventi esecutiva, con la sua pubblicazione sul bollettino urbanistico regionale.”