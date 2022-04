Presentato a Palazzo Ferrero il progetto di recupero ambientale e paesaggistico della Trossi, FOTO

E' stato presentato ufficialmente oggi al Piazzo, a Palazzo Ferrero, il progetto di recupero ambientale e paesaggistico della Strada Trossi che la Fondazione BIellezza ha affidato allo Studio Land dell’architetto Andreas Kipar.

In sala amministratori e rappresentanti del territorio che con molta attenzione hanno ascoltato i relatori. Tra loro anche Andreas Kipar dello Studio Land che ha presentato il progetto.

A fare gli onori di casa è stato il presidente della Fondazione BIellezza, Paolo Zegna. "Ognuno dovrebbe fare la sua parte nel migliorare l'estetica. Noi vogliano portare il nostro contributo alla Trossi. Per chi arriva a Biella è uno choc. Dà la sensazione che non sia una città viva. Sappiamo che non sarà un percorso in discesa, ma noi abbiamo dato lo stimolo e gli amministratori condividono il nostro pensiero".

Più cauto il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo tra gli attori seduti al tavolo del confronto assieme ai 12 Comuni Balocco, Benna, Biella, Buronzo, Candelo, Carisio, Formigliana, Gaglianico, Massazza, Sandigliano, Verrone, Villanova Biellese, coinvolti nell’asse stradale che da Carisio porta a Biella. "Sono Biellese da sempre e conosco la Trossi con i suoi limiti e i suoi pro - ha esordito il presidente -. Il limite più forte di questa strada è il suo sviluppo caotico non ponderato dai vecchi proprietari. Concordo che in alcuni punti metta una grande tristezza e che non va bene come ingresso della città. Noi però come Provincia siamo al progetto definitivo del raddoppio della Trossi che ha un finanziamento. Il mio augurio è di individuare però almeno 2 tasselli importanti sui quali realizzare un intervento per dimostrare che è realtà, perchè prima di realizzare il progetto si devono trovare i fondi. Noi per il raddoppio ci siamo in parte".