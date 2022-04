Plastic Free, anche a Mongrando giornata a favore dell'ambiente

Non si fermano le iniziative a favore dell'ambiente. Domenica 10 aprile ci sarà un evento di raccolta rifiuti a Mongrando durante la data nazionale di Plastic Free. Un evento in collaborazione con la Pro Loco Mongrando e Cosrab: il ritrovo sarà alle 9.30 da Apicella Gomme dove verrà offerta la colazione. Per informazioni si può contattare il numero 3332779875.