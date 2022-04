Il "Benvenuti nella scuola italiana" di Asl Biella e Ufficio Scolastico Provinciale ai bambini ucraini

“A oggi sono 10.064 i bambini ucraini inseriti nelle nostre scuole, e di questi mille /mille cinquecento sono nelle scuole paritarie. Ancora una volta dimostrando l’unicità e l’unitarietà del sistema educativo nazionale”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi nel suo intervento in apertura dell’evento “Educare alla pace per ripudiare la guerra” organizzato dall’Unione cattolica italiani insegnanti medi (Uciim). E anche nelle scuole del Biellese ci sono i primi arrivi. L'Ufficio scolastico provinciale assieme ad Asl Biella hanno anche diffuso un volantino per dare loro il benvenuto, "Benvenuti nella scuola italiana", tradotto anche in ucraino.

L'Istituto Comprensivo di Andorno lo ha pubblicato sul sito, in entrambe le lingue: "Anche qui ci sono dei bambini che frequentano le nostre scuole - spiega la preside Marialuisa Martinelli - , le elementari in particolare. E ci è sembrato giusto dargli il benvenuto e dare loro una comunicazione ai genitori se cercano su internet come fare a iscrivere i figli a scuola".

In particolare, nel volantino "Benvenuti nella scuola italiana" ci sono i riferimenti dell'Asl Biella per aiutare il bambino attivare tutti i servizi di tutela sanitaria (assistenza di base, vaccinazioni, etc), questi i riferimenti, isi.@aslbi.piemonte.it oppure al numero 015 15159215. Non solo. E' riportato infatti anche l'indirizzo https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ per avere informazioni dettagliate per la scuola più vicina.

Tra le pagine non è tralasciata la salute dei nostri amici a 4 zampe. "Se hai con te animali da affezione, puoi contattare il servizio veterinario locale al numero 015 15159255 o inviando una email a: servizio.veterinario@aslbi.piemonte.it", si legge nel volantino.

Si trovano poi informazioni su come iscrivere i propri figli, come è organizzata la scuola italiana e come comportarsi si il figlio sta continuando a fare lezione a distanza.