Gli istituti comprensivi, le superiori e il Cpia accolgono i profughi ucraini: più di 30 gli iscritti ai comprensivi

Il Biellese continua a lavorare su più fronti per accogliere i profughi ucraini, e l'Ufficio Scolastico Provinciale si occupa del loro inserimento nelle strutture scolastiche. Oltre 30, 31 per la precisione, sono gli iscritti ai comprensivi, 2 alle scuole superiori, mentre gli alunni ucraini iscritti al Cpia dopo lo scoppio delle ostilità nel Biellese sono 37, più 20 che saranno gestiti dal punto di vista della formazione linguistica tramite un Progetto regionale, denominato Petrarca, in Valdilana. Questo progetto è attivo da tre anni e quindi non è in riferimento specifico agli ucraini ma a tutti gli stranieri extracomunitari. Ma i numeri, come sottolinea l'Ufficio Scolastico Provinciale, sono in costante evoluzione.

Nel dettaglio, a oggi, 5 marzo, nei comprensivi del territorio erano iscritti 31 allievi, dei quali 7 all'infanzia, 14 alle elementari e 10 alle medie. Altri 2 ragazzi frequentano invece le superiori.

Un grande aiuto al territorio ha dato dall'inizio dell'emergenza il Cpia. Fin da subito il Centro, oltre ad accogliere i nuovi arrivati nelle sue aule, ha aiutato a tradurre materiale informativo per le scuole, materiale riguardante le vaccinazioni e non solo. In queste settimane ha anche attivato uno sportello "a chiamata" rivolto ai docenti che hanno nelle loro classi allievi ucraini.

"Per noi è normale amministrazione accogliere profughi - spiega la preside Emanuele Verzella - . La novità consiste nel fatto che queste persone sono arrivate tutte assieme, nello stesso momento, in un periodo dell'anno dove i corsi sono già avanti. Per questo motivi, in un primo tempo i primi arrivati li abbiamo inseriti nelle classi assieme ad altri profughi, ma adesso abbiamo attivato corsi riservati a loro perchè si tratta in genere di persone fortemente scolarizzate e con un livello di attenzione anche molto alto".