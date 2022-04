Cossato, dal Comune aiuti agli ucraini con servizi scolastici gratuiti e corsi di italiano

Azioni concrete per l’inclusione dei profughi ucraini a Cossato, con servizi scolastici gratuiti, iscrizioni agevolate e corsi di lingua italiana per ragazzi e per adulti. La giunta comunale ha deliberato giovedì scorso le prime azioni concrete di supporto ai processi di accoglienza ed inclusione dei profughi ucraini rivolte, in prima battuta, ai minori ospiti sul territorio cossatese ed inseriti nelle scuole del territorio e conseguentemente fruenti i servizi parascolastici.

I minori ospiti sul territorio comunale, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado di Cossato potranno usufruire gratuitamente fino al termine del presente anno scolastico 21/22, dei servizi di: refezione scolastica, trasporto scolastico, servizio di Pre e Post Orario e l’ufficio istruzione del Comune assisterà le famiglie per le iscrizioni ai suddetti servizi con modalità di contatto diretto, anche con l’ausilio di interpreti, al fine di snellire ogni procedura burocratica.

Non solo. Grazie alla disponibilità del gruppo di Volontariato Vincenziano Santa Maria Assunta di Cossato saranno organizzati dall’Istituto Comprensivo incontri di apprendimento della lingua italiana per i minori in età scolastica. L’obiettivo è quello di creare le condizioni di base per una frequentazione scolastica che miri a consentire ai ragazzi di poter partecipare alla vita di comunità. Sempre con la collaborazione del Gruppo di Volontariato Vincenziano Santa Maria Assunta saranno attivati presso la Sala Eventi del Comune, anche incontri gratuiti di apprendimento della lingua italiana rivolti agli adulti. I corsi in presenza, saranno articolati in tre lezioni settimanali programmabili nei giorni di martedì pomeriggio dalle 15 alle 17, giovedì dalle 9 alle ore 11.

Inoltre il sabato mattina per dalle 9 alle 11, per i mesi di maggio e giugno 2022 sarà organizzato un corso di base per gli stranieri che abbiano un minimo di conoscenza di lingua inglese. La lingua inglese sarà usata come lingua “di ponte” e permetterà di poter utilizzare per l’insegnamento anche docenti di lingua inglese.

"Abbiamo ritenuto - afferma il sindaco Enrico Moggio - che queste fossero le prime iniziative da cantierare, come Comune. La gestione dell’emergenza profughi Ucraini è nella competenza della Prefettura ma il Comune intende essere presente come coordinatore delle iniziative sul territorio proprio per assicurare che le energie del volontariato, a cui va il mio più sentito ringraziamento, e delle istituzioni si traducano in iniziative concrete ed efficaci”.