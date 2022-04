Centro estivo, Gaglianico prepara l’estate dei bambini

Con Delibera n. 43 l’amministrazione del comune di Gaglianico ha deciso di promuovere anche per l’anno 2022 un Centro Estivo destinato ai bambini dai 3 ai 6 anni frequentanti la Scuola per l’infanzia (quello per la fascia di età superiore è già pronto).

«L’obiettivo - spiega Marianna Brocco, consigliere con deleghe alla Scuola - è quello di favorire il benessere e la socializzazione dei bimbi della Scuola dell’Infanzia offrendo un servizio di svago e divertimento ma anche un sostegno educativo e offrire un supporto alle famiglie nella gestione di figli durante il periodo estivo».

La giunta ha deciso di avvalersi di un soggetto esterno idoneo fornendo il proprio apporto partecipativo sia mettendo a disposizione immobili e siti comunali, sia mediante l’erogazione di un contributo economico a sostegno delle famiglie per il pagamento dei costi di iscrizione e di frequenza del Centro Estivo. A questo proposito è stato emesso apposito “Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse per la concessione in uso di locali e spazi di proprietà comunale” pubblicato sul sito www.comune.gaglianico.bi.it.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro adesione corredata da proposta progettuale entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 13 aprile, mediante consegna all’ufficio protocollo del comune, posta elettronica certificata a gaglianico@pec.ptbiellese.it o mail a segreteria@comune.gaglianico.bi.it La durata del Centro Estivo sarà dal 4 luglio al 5 agosto.