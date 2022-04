Ancora acqua bassa al lago di Viverone

Le piogge scarse degli ultimi giorni non hanno cambiato la situazione del lago di Viverone, il cui livello resta basso tanto che da alcuni pontili è praticamente impossibile accedere ad un'imbarcazione.

“Aspetto una decina di giorni – dice il sindaco Renzo Carisio – e poi vado a vedere le misurazioni tanto per capire la portata. Il bacino è abbastanza grande però ci vorrebbero piogge cospicue e continue”.

Secondo il primo cittadino la situazione non dipende dalla scarsità di piogge, ma dall'annosa questione della roggia Fola: “Quando il lago raggiunge un certo livello non riesce a mantenerlo perchè, se supera il sedime della roggia Fola, l'acqua si riversa nella stessa e viene persa. In quell'alveo dobbiamo costruire una barriera in terra battuta e sperimentarla per 3-4 anni”.

A dimostrazione della sua tesi, lo scorso 10 marzo in Provincia di Biella, durante la riunione della Cabina di Regia del Contratto di Lago, Carisio ha mostrato un documento del Genio Civile della Regione Piemonte che, nel 1984, autorizzava la costruzione della barriera. Nella stessa riunione, la Regione Piemonte ha risposto che, in materia di deficit idrico, la roggia Fola non è elemento critico in questo momento.

“La Regione Piemonte non sa neanche dov'è Viverone. – commenta Carisio – Ho scritto alla Regione per questa questione, per la Gestione Associata del Lago, per le zanzare: nessuna risposta. Li ho invitati al decennale delle palafitte e non ho visto nessuno”.

Una delle soluzione per la acqua bassa è il dragaggio del porti. “Ho chiesto un preventivo ad una ditta specializzata dotata delle attrezzature di dragaggio, – precisa il sindaco – che chiede 50 mila euro+IVA. Noi, e nemmeno la Gestione Associata del Lago, li abbiamo. Ho quindi scritto all'Assessore Regionale Marnati dicendo che, se va avanti così, il pozzo diventa impraticabile, come dimostra il fatto che abbiamo spostato la barca sfalcia alghe dal porto della Masseria a quello dell'Infopoint che è più profondo”.