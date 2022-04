Tre giorni di cultura sensoriale con la Famiglia Ramella a “Vermut!”

L’8 e il 9 Aprile Famiglia Ramella aderisce con i suoi due ristoranti all’evento “Vermut!”, la tre giorni di cultura sensoriale dedicata ai golosi di bellezza che vede diversi locali del nostro territorio proporre incontri, degustazioni, ed eventi legati al Vermut, alla cultura e alla buona cucina.

Sia in Croce Bianca a Oropa che Al Bistrot Le Arti a Biella troverete quindi diversi appuntamenti che vi accompagneranno alla scoperta di questa antica bevanda

Eccoli tutti:

8 Aprile – Al Bistrot Le Arti, Via Serralunga 27, Biella: L’arte della Mixologia

Aperitivo gourmet con il Bartender Pietro Sangiuliano e i suoi cocktail classici più 4 cocktail studiati appositamente per l’evento e accompagnati dai finger food gourmet proposti dalla cucina.

9 Aprile – Al Bistrot Le Arti, Via Serralunga 27, Biella: Magico Vermut!

Sabato 9 Aprile, a partire dalle ore 19, Al Bistrot Le Arti apre le sue porte all’evento “Magico Vermut”

Sarà un vero e proprio viaggio tra i sapori e le sensazioni, grazie ai cocktail di Pietro Sangiuliano, il Risotto dello Chef stellato Marcello Trentini e la musica dei Gypsy Club!

La serata degustazione firmata da Famiglia Ramella inizierà alle ore 19.00 con l’aperitivo: 4 cocktail creati da Pietro Sangiuliano accompagnati da 4 finger food gourmet.

A seguire lo chef stellato Marcello Trentini servirà il suo Risotto al Vermut, accompagnato dalla degustazione del Vermut DelMago Drinks di sua creazione in purezza o mixato nei cocktail del nostro bartender e termineremo con il dolce: il panettone al Vermut sempre di Chef Trentini, anche quello in abbinamento con i Vermut DelMago Drinks.

La serata sarà accompagnata dalla musica dei Gypsy Club

Ecco i cocktail proposti dal nostro Bartender per le due serate:

WHITE WIZARD

vermouth bianco, Bianco sarti. Sciroppo di cetriolo, Essenza al bergamotto

*SALTY WAY

vermouth rosso, Campari, Caramello salato, Pepe di Sichuan , Lauretana rossa

* P.1786

Vermouth rosso, Tequila , Succo di mandarino fortificato al passion fruit , Succo di lime, Marmellata di lamponi

* UN VERMOUTHINO?

Vermouth bianco, Succo di lime, Zucchero liquido, Menta, Soda al tea verde e camomilla

8 Aprile - Croce Bianca Oropa

Venerdì 8 Aprile, in occasione dell’evento Vermut, Croce Bianca propone ai suoi ospiti un’esperienza di degustazione del Vermut a 360°

Inizieremo alle ore 20.00 nella veranda del nostro ristorante con la degustazione del Vermut in purezza, come aperitivo, così come veniva servito a corte al tempo dei Savoia.

La degustazione sarà accompagnata dall’assaggio del raviolo del Vialardi, cuoco di corte di Casa Savoia, rivisitato per l’occasione e servito come amouse bouche.

La cena proseguirà al tavolo, nelle salette del ristorante, dove verrà proposto un menù di 4 portate in cui il Vermut diventerà ingrediente, e quindi parte integrante dei piatti proposti.

9 Aprile – Croce Bianca Oropa

Pranzo e cena con Menu alla carta al quale abbinare, se si vuole, i piatti del Menu Vermut

Ecco il Menu Vermut proposto nelle due giornate:

Entratina

Tortino di trota ed erbette e crema di latte e Vermut bianco

Primo Piatto

Riso Carnaroli con dadi di paletta profumato alla salvia e Vermut rosso

Secondo Piatto

Guancia di vitello stufata al Vermut rosso con patata schiacciata e ciuffi di broccolo romanesco

Dessert

Torta di nocciole con zabaione al Vermut rosso

Per info e prenotazioni:

info@famigliaramella.it cell. 388 1597943