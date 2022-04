Torrazzo, in corso i preparativi per le elezioni 2022: c’è il nome del candidato sindaco

È tempo di riorganizzazione per l’amministrazione comunale di Torrazzo che, a partire da settembre 2021, data dalla scomparsa del sindaco Sandro Menaldo, è stata guidata dalla vice Stefania Menaldo in tandem con l’assessore Bruno Giansetti. Sebbene la lista sia ancora in fase di completamento, la vice Menaldo informa che non sarà lei la candidata al ruolo di sindaco: “Questi mesi sono andati bene – racconta Menaldo – perché io e l’assessore Gianfetti eravamo un po’ il braccio destro e sinistro del sindaco e siamo riusciti a traghettare fino ad oggi l’ordinaria amministrazione. Purtroppo – prosegue – con due lavori e due figli non sarei in grado di svolgere le funzioni di primo cittadino a dovere”.



Stefania Menaldo e Bruno Giansetti non saranno quindi i nomi proposti per il ruolo principale ma, assicura la vice, saranno presenti nella lista che avrà come candidato Luigi Graziano, 56 anni e alla sua prima esperienza in politica, che potrà vantare il loro supporto. Nella lista ci saranno anche nomi nuovi e i ruoli sono in fase di decisione. Le elezioni si terranno nella giornata di domenica 12 giugno e, al momento, sembra che Torrazzo avrà una lista unica in corsa per il raggiungimento del quorum.