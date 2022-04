Rugby, ottima prestazione per Biella nella serie A femminile e C

Un momento della partita in serie C (foto di Alessandra Lanza)

SERIE A F

3.04.22 Biella Rugby vs Lions Tortona 36-10 (10-5)

Sandro De Sordi, coach: “Finalmente una vittoria sul campo nata dallo spirito di gruppo. Premetto che abbiamo giocato per tutto il tempo in quattordici per i soliti problemi legati alle prime linee. Un primo tempo stentato che ci ha viste chiudere 10-5 grazie alle mete di Schillaci e Pagliano. Secondo tempo, nonostante la meta subita, le ragazze si sono scosse ed hanno iniziato a giocare con lucida frenesia sfruttando gli spazi esterni e minimizzando il gioco al centro. Finale 36-10 per noi e finalmente una bella prestazione giocata con sole sedici giocatrici a lista gara. Le mete sono state segnate da Schillaci (3), Bertello, Lowe e Pagliano”.

SERIE C

3.04.22 Rugby San Mauro vs Biella Rugby 36-39

Marcatori. Mete: Scalerandi (2), Sciarretta, Negro, Martinetto. Trasformazioni e panalty: Poli.

BRC: Sciarretta; Scalerandi, Poli, Granieri, Negro; Longo, Martinetto; Givonetti, Protto, Salino; Caruso, Bottero; Coda Cap, Littori, Revolon. A disposizione: Teagno, Zanotti, Bortolot, Salussolia, Mondin, marazzato, Cafaro.

Giovanni Martinetto, coach: “Partita iniziata al 15’ per Biella quando si trovava sotto di diciannove punti, dopo aver subito tre mete a causa di una difesa inefficace. Troppi metri fatti ad ogni placcaggio, troppi giocatori coinvolti per fermare i ball carriers avversari. Quando il lavoro difensivo è stato corretto, la partita ha cambiato volto. Pareggiati i diciannove punti, si è giocato punto a punto fino alla fine. È stata un’importante prova di maturità, di tenuta mentale e fisica. Sicuramente la miglior prestazione dell’anno da parte di un gruppo che sta raccogliendo i frutti del lavoro intenso svolto ogni settimana da mesi. Grazie anche agli ottimi innesti provenienti dalla Under 19 che si sono dimostrati pronti”.

U17

3.04.22 Rugby Calvisano vs Biella Rugby 41-5 (17-0)

Marcatori. Meta: Buturca.

BRC: Salussolia; Gravinese, Monteleone, Castello, Grillenzoni; Moretti, Besso; Gregori, Trocca, Mosca; Fantini, Buturca; Zavallone, Gibello, Borno. A disposizione: Grandi, Nardi, Fusaro, Pagliano.

Pietro Giordano, coach: “A dispetto di quanto possa apparire leggendo il risultato, i ragazzi hanno dato seria prova di maturità affrontando una squadra decisamente più fisica e numerosa. Il poco possesso non ci ha permesso di segnare una meta, in difesa invece, grande prestazione. Se i ragazzi hanno perso in campo, hanno vinto fuori, dando il benvenuto a Yegor, giocatore del Kiev Polytechnic Rugby e alla sua famiglia, arrivati da poco a Biella e sabato con noi in trasferta a sostenere la squadra. Ci auguriamo che Yegor possa iniziare presto a giocare con noi”.

U15

2.04.22 Biella Rugby vs Rugby San Mauro 12-32

Marcatori. Mete: Rossi e Pavesi. Trasformazione: Pavesi.

Edoardo Barbera, coach: “Partita difficile contro un avversario più organizzato di noi. Ottimo inizio con i primi punti segnati, altrettanto ottima la reazione degli avversari, che sono andati in vantaggio di diverse mete. Rispetto alle passate esperienze è stato bello vedere la squadra non mollare e arrivare a segnare una meta anche nel secondo tempo. Di sicuro la strada è ancora lunga, ma è sicuramente soddisfacente vedere il gruppo che va nella giusta direzione”.