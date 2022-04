Ginnastica Biella in grande spolvero ai campionati a squadre

Ancora a Torino, domenica 03.04.2022, Ginnastica Biella è scesa in pedana per la terza e ultima prova del campionato a Squadre di Serie C regionale (zona tecnica 1). Anna De Filippis, Martina Ettolli, Rebecca Cangiano, Vera Rossin, e Margherita Tavaretti, hanno ancora migliorato la loro prestazione rispetto ai piazzamenti di Rimini e Mortara, giungendo undicesime con 131 punti netti, a soli 45 centesimi dall’ottava posizione.

La gara, condotta dalla squadra con regolarità, ha visto ancora un certo numero di cadute che hanno condizionato il risultato finale, mentre è stato centrato l’obiettivo di fare esperienza e amalgamare il gruppo in vista del prossimo anno. Irina Sitnikova che accompagnava la Squadra, a fine gara, ha ringraziato le ragazze e il gruppetto di genitori che hanno partecipato alla trasferta.