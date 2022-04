Dieci mete a due, Biella trionfa sul campo di Settimo Torino

Vittoria che vale doppio, considerata la storica rivalità tra i due club, quella conquistata sul Comunale di Settimo Torino. Dieci mete a due e un computo di 12-62 con punto di bonus aggiunto alla classifica di girone per Biella Rugby. Non tutto è stato facile come potrebbe apparire limitandoci ad una superficiale analisi basata sul punteggio finale. I primi trenta minuti hanno visto il confronto duro e puro di due compagini determinate a non farsi sfuggire la posta in palio.

La prima meta è di Biella, al 4’ segnata da Lura su offload di Wilson a conclusione di tanti piccoli passaggi lungo la fascia, trasformata da Morosini, ma la reazione di Settimo è immediata e pesante: meta trasformata all’11’ e situazione che ritorna in perfetta parità. Settimo attacca ripetutamente guadagnando a lungo territorio e possesso. Biella riesce ad evadere dalla morsa gialloblu un paio di volte e riesce a dimostrarsi molto concreto segnando con Morosini e Milnes al 22’ e 34’. Prima dello scadere, la meta del bonus è schiacciata da Milnes al centro dei pali per facilitare la conversion di Morosini per il parziale di 7-26. Dopo quaranta minuti decisamente duri, ci si aspettava una ripresa altrettanto impegnativa, invece la strada imboccata da Grosso e compagni è stata a senso unico e in leggera discesa. Biella sempre in attacco e altre sei marcature siglate da: Rorato (2), Lura (3) e Ledesma. Settimo si è limitato a difendere, per quanto riusciva, visibilmente scoraggiato, senza mai entrare in partita se non negli ultimissimi minuti, giusto in tempo per siglare, allo scadere, la seconda meta non trasformata.

Marco Porrino, head coach Biella Rugby: “Oggi sono contento. Abbiamo lottato per una trentina di minuti, poi tutto è andato liscio. Ci eravamo dati come obiettivo della giornata quello di uscire dal campo soddisfatti, a prescindere dal risultato. Dovevamo divertirci giocando a rugby, solo perché ci piace farlo. Siamo stati positivi e quando riusciamo ad esserlo, le cose funzionano meglio. È andata bene e tutte le marcature non sono altro che la finalizzazione del lavoro svolto da tutto il gruppo. Nessun estro individuale. Ognuno ha svolto i suoi compiti al meglio, per questo non ci siamo mai sentiti sotto pressione. Adesso ci aspettano due settimane di meritato riposo. Ci faranno bene per allentare la tensione psicologica e per recuperare qualche botta. I ragazzi sono stanchi mentalmente e fisicamente”.

VII Torino Rugby v Biella Rugby Club 12-62 (7-26)

Marcatori: p.t. 4’ m. Lura tr. Morosini (0-7), 11’ m. Trinchera tr. Pelozzi (7-7), 22’ m. Morosini n.t. (7-12), 34’ m. Milnes tr. Morosini (7-19), 40’ m. Milnes tr. Morosini (7-26). s.t. 4’ m. Rorato tr. Morosini (2-33), 7’ m. Lura n.t. (7-38), 11’ m. Rorato tr. Morosini (7-45), 25’ m. Lura tr. Morosini (7-52), 32’ m. Lura n.t. (7-57), 36’ m. Ledesma n.t. (7-62), 40’ m. Cotroneo n.t. (12-62).

VII Torino Rugby: Reginato; Manga (46’ Cotroneo), De Klerk, Gelos, Costantinescu (42’ De Meyer); Pelozzi, Lo Greco (36’ Augello); Monfrino, Marchi (cap.) (64’ Ciraulo), Nepote; Veroli, Belliero; Angotti (64’ Cavallero), Trinchera (41’ Perini), Scatigna (67’ Cairola). A disposizione: Mirenzi. All. Monfrino

Biella Rugby Club: Foglio Bonda (53’ Laperuta); Ongarello (46’ Braga), Morosini, Grosso (cap.), Lura; Benettin, Rorato (53’ Besso); Catalano, Wilson, Boccardo (60’ Zanotti); Bertone, Protto; Vaglio Moien (51’ Chaabane), Milnes (51’ Romeo), Panigoni (46’ Ledesma). All. Porrino

Arb. Dario Merli (Ancona) AA1 Vincezo Smiraldi AA2 Filippo Barrafranca

Calciatori: Pelozzi (VII Torino Rugby) 1/2; Morosini (Biella Rugby) 6/11

Cartellini: 12’ giallo a Grosso (Biella Rugby); 37’ giallo a Verioli (VII Torino Rugby)

Punti conquistati in classifica: VII Torino Rugby 0; Biella Rugby Club 5

Player of the Match: Lura (Biella Rugby)

Note: giornata fredda con sole a sprazzi.

Presenti 200 persone circa.

Serie A – risultati XV giornata: Cus Torino – Parabiago 41-12; Cus Genova – Asd Rugby Milano 15-29; VII Torino Rugby - Biella Rugby 12-62; I Centurioni – Pro Recco 78-10.

Classifica: Cus Torino punti 62; Biella Rugby 57; Parabiago 44; Rugby Milano 38; I Centurioni 31; Amatori Alghero 20; VII Torino 15; Cus Genova 13; Pro Recco 0.