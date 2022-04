Arti marziali, New Generation Taekwondo torna ai nazionali dopo 2 anni

Nel week end del 2 Aprile Camilla Zhukova di Borgomanero (classe 2006) ha partecipato con la società New Generation Taekwondo ai Campionati Italiani cinture nere di combattimento dedicati alla categoria Juniores, tenutesi a Fondi (Latina).

Un appuntamento molto importante per il Taekwondo Italiano, che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da tutta Italia che hanno gareggiato nelle giornate di sabato e di domenica.

Un appuntamento altresì importante per Camilla e per la stessa società, perché si è trattata della prima gara di livello nazionale in cui la New Generation ha partecipato dopo i due anni di fermo dovuti alla pandemia COVID e rappresenta la gara di esordio di Camilla nella categoria cinture nere e dopo un grave infortunio che l’ha costretta a un lungo stop tecnico: in gara, Camilla di è dimostrata in piena forma fisica, ha passato brillantemente gli ottavi di finale con un distacco di 12 punti dalla sua avversaria, purtroppo si è fermata ai quarti contro una rivale di grande esperienza.

“Nonostante non siano arrivati risultati, siamo convinti che questo week end Camilla abbia vinto la prova per lei più importante in questo momento, riprendere a gareggiare dopo l’infortunio, test assolutamente non semplice all’interno di un Campionato Italiano dove il livello tecnico e le capacità degli atleti sono altissimi. Confidiamo di metterci al lavoro per migliorare sempre di più in vista delle prossime gare”, il commento del maestro Giorgio Moi presente in gara.

I prossimi appuntamenti sono previsti a Maggio, con le competizioni di combattimento di Quigliano (SV) (gara interregionale) e l’Insubria Cup di Busto Arsizio, open di rilievo nazionale.