G.S. Ermenegildo Zegna trionfa a Rosta

Il gruppo sportivo Ermenegildo Zegna conquista il trofeo in memoria di Gianfranco Revello, gara di marcia di regolarità svolta domenica 3 aprile a Rosta(TO), organizzata dalla Polisportiva Villardorese in collaborazione con la sezione A.N.A di Torino.

La manifestazione era valida come prima prova di campionato regionale individuale, prima prova a coppie di campionato sezionale A.N.A Torino e promozionale per le persone che avevano voglia di provare questa attività sportiva. Molte le persone che hanno risposto all’appello e sono intervenute presso il polo scolastico di Rosta per onorare lo sforzo degli organizzatori. 80 iscritti di cui 30 tesserati F.I.E, 34 coppie A.N.A e 17 coppie promozionali. Il percorso, un continuo sali e scendi con medie veloci, ha costretto gli atleti a restare concentrati sul passo perché i continui cambi di pendenza non permettevano di mantenere la misura del passo costante. Al termine grande prova per Mello Grand Gian Luca del G.E Zegna di Trivero che con sole 36 penalità ha conquistato il primo posto nella categoria unica, alle sue spalle il compagno di squadra Coltro Alessandro con sole 39penalità, terzo posto per Mo Ezio del G.S Genzianella, primo della categoria amatori, con 72 penalità.

Nella categoria ragazzi prima classificata Schena Nicole del G.S Zegna. Le due Associazioni della Val Sessera: Zegna e Genzianella, si sono dati battaglia fino all’ultimo metro per conquistare l’ambito trofeo, i ragazzi della Viera sono giunti a Rosta con ben 12 atleti ma purtroppo De Giorgis e compagni hanno avuto la meglio alzando il primo trofeo della stagione. Difatti la classifica finale parla chiaro, sotto i primi tre del podio, al quarto posto troviamo Brera Giorgetto ( Genzianella), 5° Catella Sonia ( Genzianella) prima femminile, 6° Pivotto Flaviano(Pietro Micca Biella), 7° Coda Caseia Daniele( Zegna), 8° Fortunato Massimo( Zegna), 9° Maggior in Liliana( GAM Sarezzo), 10° Angelino Giorzet Stefano( Genzianella), 11°Solesio Davide( Zegna9, 12°Mancin Sandro( La Pero Cossato), 13°Vallivero Corrado ( Zegna), 14° Nova Giovanna ( GEF Dinamo), 15° Perino Mauro( Genzianella), 16°Nicola Gilberto( Genzianella), 17° Bonfanti Margherita ( OSA Valmedrera), 18° Petitti Lucia ( Genzianella), 19°Dell’Orco Davide ( Zegna), 20° Boschetti Federica( Genzianella), 21° Bar Sergio (Moncenisio), 22° Piras Fabrizio(Genzianella), 23° De Giorgis Emilio( Zegna), 24° Morales Nancy( GEF Dinamo), 25° Zucchetto Ada ( Genzianella),26° Nicola Gabriele( Genzianella), 27° Mazzoleni Aurora ( GEF Dinamo), 28° Piovan Stefano( Genzianella).Nella classifica per Associazioni, primo posto per il G.S Ermenegildo Zegna, che si aggiudica l trofeo memorial Gianfranco Ravello, premio per l’Associazione più numerosa al G.S Genzianella.

Prossima gara il 24 aprile alla Viera organizzata dal G.S Genzianella.