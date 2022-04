“Protagonisti Insieme”: si parla di energia, transizione e fonti rinnovabili con gli onorevoli Sozzani e Paita VIDEO

“Protagonisti Insieme” torna a far parlare di sé all’indomani della fine delle restrizioni a causa della pandemia: l’associazione del presidente Marco Tolotti ha in calendario una serie conferenze in diverse città italiane.

Negli scorsi giorni, però, l’associazione ha lanciato anche il proprio canale youtube con la rubrica d’approfondimento “…Il Tolotti a tutto tondo…”. Il presidente spiega così la decisione: “Ci sono tematiche che diventano di volta in volta predominanti nelle discussioni fra persone e, perché no, anche sui social. Come Protagonisti Insieme cerchiamo di dissipare, per quanto ci sia possibile, i dubbi che possono insorgere in ognuno di noi. D’altronde, non si può conoscere tutto in maniera approfondita. Come cerchiamo di dare il nostro contributo alla società? Per mezzo di interviste ad esperti del settore”.

La prima puntata ha visto l’associazione Protagonisti Insieme bussare alla porta della IX Commissione Trasporti della Camera, con un’intervista congiunta alla presidente della commissione On. Raffaella Paita (Italia Viva) ed al suo vice On. Diego Sozzani (Forza Italia).

Aumento del costo dell’energia, transizione ecologica, fonti rinnovabili, mobilità sostenibile e PNRR sono gli argomenti che sono stati al centro della “chiacchierata”.