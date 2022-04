Biella, il “sì” del consiglio comunale alla nuova giunta FOTO

E' ufficiale. Biella ha una nuova giunta. La nuova formazione a 9 è stata presentata questa sera in consiglio comunale tornato a Palazzo Oropa da dove non si riuniva da inizio anno 2020. Marzio Olivero, e Gigliola Topazio sono stati eletti nuovi assessori.

Al loro posto sono subentrati in consiglio rispettivamente Luca Zani e Franca Mongilardi. In giunta confermato inoltre anche il ritorno di Davide Zappalà. Al momento della presentazione formale il Pd ha abbandonato l'aula in segno di protesta. A prendere il posto di Olivero in qualità di presidente del consiglio è stato invece Amedeo Paraggio che il consiglio ha votato all'unanimità. A presentarlo all'assemblea è stata Livia Caldesi: “Lo riteniamo idoneo perchè persona equilibrata competente”.

“Inizio con umiltà – ha esordito Paraggio - mettendomi al servizio della comunità. Esser presidente di tutti per me è un onore e considero il primo dovere della carica quello dell'imparzialità. Saluto a Olivero dal quale ho tratta ispirazione”.

“Complimenti per l'elezione a tutti i nuovi ingressi. E' bello tornare a casa – ha invece esordito il sindaco Claudio Corradino - . Nonostante tutto quello che è stato detto non c'è stata una crisi di giunta, c'erano differenti vedute. La nuova porterà a Biella un vantaggio. Il lavoro adesso è tanto. Tante cose devono essere fatte. Sta finendo periodo difficile di pandemia che ha fatto danni anche a livello psicologico, ora ci metteremo al lavoro”.

A prendere la parola in merito alla comunicazione della nuova giunta è stato per primo Paolo Robazza delle Liste Civiche: “Bene, non è successo nulla. Per il sindaco non è successo nulla. Non c'è stata crisi. Oggi lei ha anche citato Vercelli per il numero di assessori, ma peccato che loro preso un bel po' di soldi e Biella no. Io voglio bene a Biella. Mi auguro che i prossimi due anni siano migliori di questi tre. Mi auguro che Biella venga rimessa in sesto”.

Poi è stato il turno Valeria Varnero del Pd: “Diamo benvenuto al nuovo presidente. Con dispiacere ho salutato Olivero con il quale abbiamo avuto un buon rapporto. Speriamo di poter collaborare allo stesso modo. Il nostro spirito è di lavorare per il bene della città. La mole di lavoro è immensa. Arriveranno tanti soldi. Noi siamo pronti, i problemi sono tanti e noi vogliamo dare il nostro contributo”.

Per Andrea Foglio Bonda di Biella al Centro gli assessori nei mesi scorsi non si sono trovati perchè chi è stato chiamato sapeva che nel contesto c'era in atto un prova di forza tra Fdi e Lega. “Sapere chi aveva fatto l'errore dei soldi era l'ultimo dei problemi – ha dichiarato Foglio Bonda - . Era una prova di forza. A vincere è poi stato Delmastro che ha fatto cancellare tutto quello che è successo. Chi sono i vinti? Corradino, il principale, perchè si è assunto la responsabilità politica il giorno dopo la perdita dei 42 milioni. Ha perso perchè ha cercato di tenere in piedi la giunta. Ha perso Fi perchè non ha toccato palla. E abbiamo perso tutti noi dell'opposizione che non sappiamo cosa fare”.