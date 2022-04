Biella, alla scoperta del Museo del Territorio con l'iniziativa "Disegnamo l'arte"

Con “Disegniamo l’arte” torna il grande divertimento per piccoli artisti! Dopo due edizioni digitali, si può nuovamente tenere in presenza l’iniziativa proposta ai musei piemontesi dall’associazione Abbonamento Musei. Un weekend per tutta la famiglia, dedicato al disegno dal vivo, per scoprire in un modo diverso le collezioni archeologica e artistica del Museo del Territorio Biellese.

Sabato 9 e domenica 10 aprile bambini e ragazzi fino ai 14 anni riceveranno in omaggio matite, album da disegno e le istruzioni per andare alla scoperta di opere e reperti.

E proprio come gli artisti di Sette e Ottocento durante il loro Grand Tour, i bambini saranno liberi di visitare le sale espositive del Museo e di disegnare copiando o prendendo spunto dalle opere per creare un proprio taccuino di viaggio. Tra spunti e curiosità, i giovani visitatori potranno così lasciarsi ispirare dalla storia e dalla bellezza.

A tutte le famiglie partecipanti verrà inoltre proposto di tornare in Museo e di prendere parte a uno dei laboratori in calendario ogni mese: ogni bimbo con il proprio taccuino potrà così continuare la sua esplorazione.

I possessori della tessera Abbonamento Musei hanno diritto all’ingresso gratuito.

Per informazioni: 015 2529345 - museo@comune.biella.it