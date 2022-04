Mondo forex﻿: alla scoperta delle strategie più gettonate per investire sul mercato valutario

Forex, sigla che sta per foreign exchange, è un tipo di trading in cui ciò che si vende e si acquista è costituito dalle valute estere. Si tratta di una conversione di denaro, molto simile a quella che si fa quando si va a fare un viaggio in un paese che utilizza una moneta diversa dalla propria e si chiede a una banca di cambiare dei soldi. Il forex, però, è costituito da operazioni molto più corpose che non prevedono scambi fisici ma transazioni in valute dematerializzate. Conoscere meglio questo campo, nello specifico comprendere quali sono le strategie più gettonate, potrebbe essere interessante soprattutto per coloro che già praticano trading online: operazioni di borsa virtuale che si possono effettuare dal proprio PC, tramite una piattaforma che funge da intermediario.

Le caratteristiche del forex

A differenza degli altri mercati, come quello dell'energia, quello dell'oro o quello delle derrate alimentari, nel forex non si scambiano delle azioni o dei titoli con soldi ma si tratta di conversioni di valute, ad esempio da euro a dollari. Per conoscere meglio questo mondo, è possibile leggere le opinioni sul forex presenti sul portale Corsoforextrading.net, sito specializzato nel settore, in modo da capire come funzionano gli investimenti legati alle valute digitali.

Prima di un eventuale acquisto si possono consultare i tassi di riferimento della moneta da vendere e di quella da acquistare. La differenza tra i due è chiamata spread ed equivale all'investimento che si è disposti a fare per lo scambio. In tale ambito la liquidità è elevata, quindi, potenzialmente si trovano agevolmente compratori che decidono di effettuare tali transazioni.

Il rapporto di cambio è in continua oscillazione anche se ci sono monete che sono maggiormente "forti" rispetto ad altre, in quanto, di solito, mantengono il loro valore invariato. Questa, però, non è una regola fissa, sono tante le variabili che fanno oscillare queste transazioni, tra cui anche le notizie di attualità, quelle di politica e quelle di cronaca, che possono influire sulla stabilità del mercato e, di conseguenza, sugli investimenti delle banche centrali. Anche nel forex, quindi, come nel trading classico occorre rimanere costantemente aggiornati.

Le strategie più apprezzate da chi investe sul forex

Nel forex ci sono alcune strategie codificate la cui conoscenza può aiutare chi non è molto pratico del settore a comprendere meglio le dinamiche di questo mondo. La scelta dell'una o dell'altra è del tutto personale e dipende da quanto si vuole investire, dal tempo che si decide di dedicare a tale attività e dal periodo entro il quale si desidera ottenere dei risultati. Alcune delle strategie maggiormente impiegate sono:

Position training , operazioni a lungo termine per le quali occorre aspettare mesi o anche anni. Si tratta di un acquisto fissato per una data specifica nel futuro, ciò implica che ci sia una buona lungimiranza dovuta a una perfetta conoscenza del mercato. Parimenti a ciò, una volta stabilita la transazione che si desidera fare non bisogna dedicare molto tempo al forex, ma controllare solo di tanto in tanto l'andamento del mercato, per questo si definisce come un'operazione con un livello di operatività bassa.

Swing trading questa tecnica prevede un monitoraggio continuo delle valute che permette di individuare dei piccoli crolli che poi vengono seguiti da delle crescite, questi cambi di andamento sono quelli che occorre sfruttare per effettuare le proprie operazioni. Bisogna essere veloci e precisi, la tempistica è indispensabile.

Day trading, si tratta di piccolissime transazioni da chiudere nella medesima giornata. L'obiettivo di tali operazioni è quello di realizzare un piccolo profitto che, ripetuto nel tempo, può dare delle grandi soddisfazioni. Tale strategia è perfetta per ottenere risultati tangibili fin da subito.

Oltre a queste ci sono anche altre strategie, molte delle quali possono essere personalizzate secondo i propri obiettivi. Nel forex, come in tutto l'ambito finanziario, infatti, è importante formarsi e informarsi di continuo per elaborare nuove metodologie e sfruttare a proprio favore le variazioni del mercato.