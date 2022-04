Dolore a Pralungo e nel Biellese per la morte di Mauro Minazio, scomparso ieri all'età di 66 anni. Era molto conosciuto nel territorio: per anni è stato venditore di auto, apprezzato per le sue doti umane e professionali.

La veglia di preghiera verrà recitata a Pralungo martedì 5 aprile alle 19.30 nella chiesa parrocchiale Santa Maria della Pace. Sempre qui, i funerali, affidati all'Impresa Funebre Bonino, alle 10 di mercoledì 6 aprile.