Biellese piange la morte di Franca Sola, la storica titolare del Vilflora di Verrone

Biellese in lutto per la morte di Franca Sola, la storica titolare del Vilflora di Verrone. Aveva 77 anni. Insieme al marito Sergio Tubia, aveva guidato per moltissimi anni la nota realtà biellese dedita alla vendita di piante, fiori, pellet, animali, mangimi e casalinghi.

A detta di chi l'ha conosciuta, Sola era una floricoltrice di grande talento, apprezzata per le sue doti umane e professionali. A piangerne la morte l'amato marito, i figli Nicoletta, Fabrizio e Emanuele e il fratello Alfredino, insieme alle rispettive famiglie. Al momento, non è nota la data dei funerali.