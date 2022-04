“Piccoli avvocati” a Pralungo, al via progetto di educazione alla legalità

Durante il mese di marzo le classi quarta e quinta della scuola primaria di Pralungo hanno preso parte al progetto di educazione alla legalità dal titolo "Bebè nel mondo che vorrei. Piccoli racconti sui diritti dei piccoli", scritto dall'avvocato Alessandra Tilli e promosso dalla Fondazione dell'Avvocatura Italiana (FAI).

Il progetto partendo dalla narrazione della favola del maialino Bebè, ha portato i bambini, con una modalità giocosa e laboratoriale, ad affrontare le vicende in cui si trovano coinvolti gli animali protagonisti del libro, alle prese con situazioni talvolta paradossali, ma anche riconducibili ad esperienze di vita reale. Le competenze che si sono volute trasmettere sono inerenti l'etica del comportamento, il rispetto dell'altro, la conoscenza e la consapevolezza delle regole che disciplinano il proprio agire, nello spettro del complesso sistema di equilibri tra diritti e doveri proprio del vivere in società.

La classe quarta ha svolto l'attività "Il bosco dei nomi", finalizzato a far comprendere l'importanza dell'identità personale che designa un soggetto, mentre la classe quinta è stata la protagonista della storia "Ale Maiale e lo Studio Legale". In questa attività i bambini hanno lavorato con gli avvocati per elaborare la difesa e l'accusa dei comportamenti individuati come "sbagliati".