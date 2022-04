Pasqua 2022 al Divertistudio

Pasqua sta arrivando e, come ogni anno Spazio Ragazzi DIVERTISTUDIO apre le porte per le Vacanze di Pasqua 2022 nelle giornate di Giovedì e Venerdì 14 e 15 e Martedì 19 Aprile 2022.

Il servizio è rivolto a bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni, e sarà attivo dalle 8.00 alle 18.00 presso la nostra sede sita in Piazza G. Falcone n. 3 a Biella.

Il programma si presenta molto ricco e vedrà la realizzazione di nuovi laboratori con la partecipazione di artisti e maestri d'arte che operano sul nostro territorio. Laboratori creativi, giochi, balli, e un po' di compiti delle vacanze con la supervisione dei nostri fantastici animatori.

L’iscrizione può essere fatta anche per un singolo giorno, o giorni non consecutivi. Le adesioni devono essere effettuate entro e non oltre Lunedì 11 Aprile. Per info scrivere a divertistudio@gmail.com, oppure contattare 348.0188561 o whatsapp al 338.8675806

Buona Pasqua a tutti

Lo Staff di Spazio Ragazzi Divertistudio