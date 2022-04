La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella sostiene l’Università Popolare Biellese

Favorire la diffusione della cultura e del sapere a 360°: è questo lo scopo dell’Università Popolare biellese la cui storia si intreccia con quella dello sviluppo del Biellese. Una nobile istituzione aperta all’approfondimento e alla divulgazione dei saperi in modo libero e democratico che negli anni ha coinvolto migliaia di biellesi di ogni età sviluppando, parallelamente ai corsi, numerosi progetti culturali innovativi.

Per permettere la prosecuzione dell’attività dell’Ente, messa in crisi negli ultimi due anni dall’emergenza covid, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha deciso di stanziare un contributo straordinario di 20 mila euro che si aggiunge al contributo di € 7.500 per la realizzazione del progetto “A scuola di socializzazione” nell’ambito della ripresa delle attività dell’Ente.

“La nostra università popolare è un’eccellenza che va custodita come patrimonio comune –spiega il Presidente Franco Ferraris – una realtà che tra l’altro prima della crisi covid aveva una sua ottima sostenibilità economica grazie al gran numero di iscritti e alla qualità dei corsi proposti. Siamo certi che nei prossimi anni, anche grazie all’integrazione tra corsi in presenza e corsi on line, l’attività verrà rilanciata. Il contributo della Fondazione è quindi un sostegno che permetta di “traghettare” l’Ente fuori dalla crisi”.

“Siamo molto grati alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per questa testimonianza di vicinanza e condivisione delle attività di UPBeduca in particolare in questi due ultimi esercizi del 20\21 e 21\22 che per noi sono stati di grande impegno e tenacia per mantenere il servizio di educazione continua ad un livello alto sia in termini di corsi sia in termini di affluenza, compatibilmente al momento pandemico. Siamo presenti sul territorio biellese fina dal 1902 e ora che all’orizzonte si profila un dato in decrescita dei contagi e una visione diversa delle attività di formazione è necessaria tutta l’energia possibile per far ripartire in pieno l’attività per dare continuità e capillarità alla nostra azione nel nostro Biellese. Mi auguro certo che non sia così, ma credo che sia opportuno prevendere che mai ritorneremo ai numeri di soci pre pandemia, ma lavoriamo tutti insieme per far risalire in fretta il numero dei soci che insieme agli insegnanti sono il vero patrimonio dell’associazione. Abbiamo cercato altre vie, quella del potenziamento del settore dei bandi su progetto, quella del digitale con nuovi corsi, ma anche con la possibilità di una iscrizione on line per diminuire la pressione sulla segreteria che cosi meglio si potrà occupare dei soci. Un grazie ancora alla Fondazione e un grazie in anticipo a tutti quelli che a vario titolo, ci aiutano in questa impresa di mantenere viva una attività cosi importante e radicata come questa.” Il Presidente di UPBeduca Fabrizio Lava.