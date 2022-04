Il valzer del Liceo Sella non è finito: le 6 classi del Classico da oggi all'Ipsia e a Città Studi

Secondo il cronoprogramma della Provincia, almeno del 6 classi dell'indirizzo del Liceo Sella una volta venute via dal Sella Lab avrebbero dovuto fare rientro in via Addis Abeba. Ma così non è stato. Nel fine settimana l'istituto ha fatto nuovamente trasloco per portare arredi e banchi di 2 classi a Città Studi e 4 all'Ipsia. E questa mattina i ragazzi hanno iniziato le lezioni nei nuovi spazi. Un disagio per studenti, famiglie e scuola che l'Associazione "Insieme é...di più" ha trasmesso attraverso una lettera alla Provincia.

"Ci venne comunicato, dall’’architetto Patergnani, responsabile del controllo sulle opere, “ come risulta da verbale ” che già alla fine del mese di gennaio 2022 ,alcune classi avrebbero già potuto rientrare a scuola. Da gennaio tutto è slittato a febbraio per poi essere differito nuovamente al mese di febbraio marzo. Qualche settimana fa apprendemmo dai giornali, con un articolo di grande risalto apparso recentemente, l’imminente conclusione dei lavori e si ringraziavano tutti gli esponenti politici elogiando l’operato di tutte le istituzioni che avevano reso possibile la realizzazione delle opere con una grande profusione di fondi economici stimati a € 1,6 milioni e con investimento di circa 2 milioni di euro supportati dalla Provincia per far fronte al problema di reperimento delle aule e di realizzazione di opere. Nel dettaglio sarebbe poi opportuno pubblicare le singole voci di spesa di una somma così ingente (in maniera chiara e comprensibile da tutti!) Ora comprenderà il mio profondo disagio nell’aver trasmesso agli alunni nel momento in cui tutti volevano protestare con le loro famiglie, il messaggio che le istituzioni stavano rispettando gli impegni presi super dovendo fare i conti con comunicazioni che ogni volta cambiavano la data del momento di ritorno in sede. Questo purtroppo è stato percepito soprattutto dai ragazzi che quest’anno avranno la maturità che hanno, dal 2018 ,vissuto in uno stato di precarietà stante il continuo spostamento di sede senza mai potersi identificare con un luogo certo ove studiare e dove socializzare con i propri compagni. E’ davvero triste pensare che questi giovani termineranno il loro ciclo scolastico con questa sensazione di precarietà e di constatazione che le promesse fatte da chi doveva accompagnarli in questo percorso sono state sistematicamente disattese. Con senso di responsabilità hanno atteso di conoscere di mese in mese il loro futuro, hanno accettato i disagi, il distacco dai compagni delle altre classi degli altri indirizzi, hanno chiesto solo di avere certezze e si sono scontrati con un mondo adulto inaffidabile che ha lasciato in loro, solo dubbi. Ora mi domando come si possa chieder ancora a questi ragazzi di avere pazienza quando gli era stato promesso che gli ultimi mesi, compresa la maturità, sarebbero stati frequentati finalmente nella loro scuola".

"Il pessimo esempio che noi adulti stiamo dando a questi ragazzi è il danno peggiore che loro possano avere - continua la lettera - , soprattutto in questo particolare periodo. Il ricordo di una scuola poco attenta ai loro desideri e alle loro legittime aspettative. Pare davvero poco credibile che fino a circa 20 giorni fa tutto andasse per il meglio e poi improvvisamente dichiarare nuovamente l’insorgere di problemi non preventivati".

Nella lettera di fa poi riferimento agli esami di Stato: "E’ pensabile ipotizzare ad oggi di non sapere in quale sede verranno fatti gli esami a conclusione di un ciclo scolastico? Pensa forse che questi ragazzi non si meritino almeno di condividere un luogo “ la loro scuola” per poter affrontare una prova che ricorderanno tutta la vita? Sinceramente penso che negare questa possibilità a questi giovani sia un’ulteriore mancanza di rispetto nei loro confronti. Anche l’imminente data in cui si era programmata “la notte dei licei” mi viene difficile immaginare dove poterla fare a meno che la sua amministrazione non si faccia auspicabilmente carico della spesa per poterla svolgere a Città Studi. Le ricordo infine che quando feci richiesta ad agosto di avere la documentazione prevista dal 2001 esclusivamente riguardante i controlli fatti in materia di amianto sull’istituto Q. Sella mi venne poi consegnata solo a dicembre documentazione a partire dal 2013 che considero quantomeno carente e incomprensibile. Senza voler entrare in una sterile polemica auspico un pronto finalmente chiarificatore".