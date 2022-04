Oggi 4 aprile, terzo giorno di Ramadan, dopo il primo momento della preghiera salatu-l-fagr, l'associazione islamica Al Huda ha consegnato al carcere di via dei Tigli generi di prima necessità quali piante di menta, thè, riso, ma anche pasta.

Una tradizione, per l'associazione che ha come presidente Mohamed Es Saket. Obiettivo dell'iniziativa è non fare sentire sole le persone in carcere.