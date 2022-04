Leo Club Biella in campo con le uova di Pasqua

Dopo tre anni di interruzione a causa della pandemia, domenica 10 aprile il Leo Club Biella tornerà in piazza per la distribuzione al pubblico delle uova pasquali, nell’ambito del Tema Operativo Nazionale dei Leo italiani, denominato “Leo4Safety&Security” e finalizzato alla raccolta fondi da destinare all’acquisto di attrezzature e mezzi per enti di primo soccorso e civili, impegnati nel territorio nazionale.

Grazie al ricavato economico dai gadget natalizi e pasquali dei due anni precedenti, era stato possibile per i Leo biellesi acquistare DPI (dispositivi di protezione individuale) per la Croce Rossa di Biella e un defibrillatore per la Croce Rossa di Cossato.

Il progetto “Leo4Safety&Security” continua ancora per quest’ultimo anno e domenica 10 aprile, a partire dalle 15, i ragazzi dei Leo saranno posizionati in uno stand con gazebo nel centro di Biella, tra via Italia e Piazza Santa Marta. Sarà possibile portare a casa un uovo di cioccolato e così contribuire alla raccolta benefica con una libera offerta. Contestualmente, in tutta Italia, gli altri clubs saranno impegnati in questa discesa benefica.