AIMA Biella porta la prevenzione sul territorio: primo incontro a Candelo

Inizia da Candelo venerdì 8 aprile alle 21 il percorso di AIMA Biella nei comuni del Biellese per portare sul territorio l'esperienza e le competenze maturate in questi anni al centro d'incontro Mente Locale.

Durante le serate si parlerà di prevenzione e invecchiamento attivo, verranno date informazioni sulla rete di servizi a sostegno delle persone con problemi di memoria e sarà possibile parlare sia con le psicologhe che si occupano di stimolazione cognitiva a Mente Locale, sia ascoltare la testimonianza di chi partecipa agli allenamenti cognitivi. Per chi sarà interessato, gli incontri saranno inoltre il momento per prenotare uno screening della memoria da effettuare poi con comodo nei giorni successivi al centro Mente Locale o in sede più vicina.

Per ciascuna serata è previsto inoltre uno spazio nel quale il Comune che ospita l'incontro presenterà le proprie attività a sostegno degli anziani. Dopo Candelo, le serate di AIMA Biella proseguiranno a Mongrando, Verrone, Valdilana e Occhieppo Inferiore secondo un calendario che è in corso di definizione ma che si dovrebbe comunque concludere entro giugno. Tutte le serate sono a ingresso gratuito.

Il programma dell'incontro di Candelo è ben visibile nella locandina allegata.