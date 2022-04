Delegazione greca in visita anche a Cerrione

Nei giorni scorsi sono giunti nel Biellese 12 greci provenienti da Comuni vicino a Salonicco. Il progetto che li ha coinvolti é "Cross Mu.Bility", con l'obiettivo di permettere al personale dei comuni aderenti di attraversare l'Europa per acquisire nuove competenze al fine di rispondere alle crescenti esigenze dei cittadini. La delegazione é stata accolta dal sindaco di Biella, Claudio Corradino, da assessori e staff del Comune. Barbara Greggio ha presentato la Città di Biella con tutte le attrazioni e la sua grande cultura.

La delegazione ha poi visitato il Museo del Territorio Biellese e in seguito é stata accolta a Cerrione dal sindaco Anna Maria Zerbola e dalla giunta comunale. Dopo il pranzo in paese è stata organizzata una visita a tutte le ristrutturazioni a Cerrione: il cantiere di Via Kennedy, la scuola Primaria, le casette dell'acqua ed il campo fotovoltaico.