Corradino annuncia: “Biella-Novara, si parte coi lavori”. E sui passaggi a livello: “Vanno chiusi in larga parte”

"Stiamo cercando di potenziare le linee ferroviarie. C’è stato un importante incontro in Regione, presto ce ne sarà un altro anche in Lombardia, con i vertici di Trenord: binari ed elettrificazione vanno bene, ma occorre avere le tratte". A parlare, nei giorni scorsi, nella consueta diretta social con i cittadini il sindaco di Biella Claudio Corradino, che ha fatto il punto sul tema dei trasporti.

"Dobbiamo arrivare almeno fino alla stazione di Rho Fiera, poi da lì c'è la metropolitana. E si apre uno mondo- spiega Corradino - A Torino arriviamo almeno fino a Porta Susa. C’è la possibilità di collegare la nostra città finalmente in modo deciso ed efficiente".

Sull’elettrificazione, il primo cittadino di Biella annuncia: “La linea Biella-Santhià è quasi pronta, mentre sulla Biella-Novara stanno iniziando i lavori. Ci sono delle resistenze perché chi aveva un passaggio a livello vicino se lo vede chiudere. Voglio rassicurare tutti: dove si può e non crea problemi, bisogna fare un sacrificio per la collettività e tutto il Biellese. Quindi i 45 passaggi da qui a Novara devono essere chiusi in larga parte; dove non si può, si lascerà aperto. Faremo in modo che tutti abbiano una risposta decisa”.

Sul territorio di Biella sono 2 i passaggi a livello. “Vedremo se chiuderli, o meno, a seconda di quello che ci dirà la collaborazione con i Vigili del Fuoco. Ma è importante che anche negli altri paesi si arrivi a chiuderli per velocizzare questa linea – sottolinea Corradino - Bisogna arrivare a Novara in meno di mezz'ora e prendere il treno per Milano. Oppure fare un bel diretto Biella-Milano passando per questa linea. Nell'attesa, sarà possibile andare a Milano direttamente passando da Santhià. Lavoreremo molto su questo nei prossimi giorni”.