Candelo, scoperto cumulo di rifiuti in via Isangarda

Spiacevole scoperta a Candelo. In via Isangarda è stata scoperta una discarica di rifiuti. A segnalarlo il consigliere di minoranza Elettra Veronese: “Per ora la battaglia contro i rifiuti - e la guerra per la tutela ambientale - a Candelo è persa. Ancora via Isangarda, ancora un cumulo di rifiuti, la cui natura oltretutto parrebbe pericolosa, aspetto che non sta certo ai cittadini appurare”.