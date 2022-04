Auser Cossato tende la mano al popolo ucraino: “Presto marcia per la pace”

“Auser Cossato ha scelto di mettere in campo delle idee e delle iniziative a favore di chi sta soffrendo a causa della guerra in Ucraina”. Parola del presidente Marco Abate che, nelle scorse ore, ha svelato la nuova iniziativa solidale. E vedrà l’aiuto dei cittadini biellesi, insieme alle associazioni e alle amministrazioni comunali.

“Moltissimi hanno accolto il nostro appello, e grazie a loro abbiamo per il momento, portato e porteremo ancora a nostre spese, tutto il materiale e gli alimenti che ci sono stati donati per questo fine, a Torino, come ci era stato indicato dal Consolato Ucraino del capoluogo di regione – sottolinea Abate - Il cuore dei biellesi è stato immenso, e noi li ringraziamo, anche da parte di chi non può farlo. Crediamo sia necessario continuare ancora a lavorare nel nostro piccolo per aiutare il popolo ucraino e crediamo sia obbligatorio ritrovarsi per lanciare un messaggio di pace. E pensiamo che il modo più giusto sia quello di ritrovarci tutti a Cossato per manifestare insieme contro le guerre...tutte le guerre”.

Abate annuncia che Auser Cossato “sta cercando di organizzare con la collaborazione delle amministrazioni, parrocchie, associazioni e scuole una marcia per la pace che che sfilerà per le vie di Cossato la sera di mercoledì 20 aprile. Crediamo sia una possibilità per far sentire la nostra voce e poter gridare" ad alta voce che la pace dovrebbe essere l'unica opzione possibile”.