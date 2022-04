A Rimini la fiera dedicata agli operatori del mondo della notte, presente anche il biellese Regis: “2 anni terribili”

Si è conclusa a Rimini l'edizione 2022 del "MIR-Tech" , acronimo di "Music Inside Rimini" , la fiera dedicata agli operatori del mondo della notte, dei concerti e degli eventi tornata dopo 2 anni di assenza a causa della pandemia; 2 anni che hanno segnato profondamente, e in alcuni casi irreversibilmente, imprenditori e lavoratori del settore maggiormente colpito dalle limitazioni introdotte per cercare di contenere i contagi da COVID.

I più grandi Dj, vocalist e performers italiani si sono ritrovati in questa cornice che ha rappresentato non solo un semplice evento per addetti ai lavori ma anche un timido segnale di ripresa che ha il sapore di un ritorno ad una parvenza di normalità. Fra loro c'era il biellese Filippo Regis che in qualità di presidente del SILS è stato chiamato, insieme al rappresentante dei Locali da Ballo, sul palco della Reunion che ha visto un emozionato saluto di Claudio Cecchetto ai 200 rappresentanti presenti al galà.

Un intervento, quello del dj biellese, che vuole guardare al futuro: "Sono qui oggi a rappresentare nient'altro che uno di voi: uno di quelli che ci ha creduto e che ha resistito, nonostante tutto, al periodo più buio che il nostro settore si sia mai trovato ad affrontare. Sono stati 2 anni terribili in cui siamo stati lasciati soli a pensare a noi stessi e alle nostre famiglie e nonostante tutta la potenza dei nostri impianti siamo sembrati spesso muti alle orecchie di Istituzioni sorde. I sorrisi di questa sera rappresentano la dimostrazione che il peggio ce lo siamo lasciato finalmente alle spalle e che è arrivato il momento di ricostruire tutto, come abbiamo fatto tante volte e come siamo assolutamente capaci di fare, con un pensiero fraterno a chi non ce l'ha fatta e la consapevolezza che c'e' tanta strada da fare ancora."