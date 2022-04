Gaglianico, posa di cartelli informativi per raccolta deiezioni canine. Maggia: “Chiedo l'aiuto di tutti”

L’amministrazione comunale di Gaglianico ha avviato una campagna per sensibilizzare i cittadini alla raccolte delle deiezioni canine attraverso la posa di cartelli informativi nei giardini e vie del paese per la cura del paese.

“I nostri amici animali - dichiara il sindaco Paolo Maggia - si meritano di vivere il più possibile all’aperto e in armonia con tutto il resto; sta ai padroni garantire corretti comportamenti portando si dietro gli accessori utili alla raccolta delle loro deiezioni. Per questo chiedo la collaborazione di tutti per essere cittadini migliori ed avere un paese sempre bello un paese appunto del buon vivere”. In caso di mancata osservanza delle norme, si rischiano sanzioni fino a 500 euro.